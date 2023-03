QUAN JA NO ENS CALGUIN, DONEM ELS ÒRGANS

No sé perquè m’agrada saber, cada dia, a què o a qui es dedica el jorn a nivell casolà o mundial. És clar que l’eficàcia d’aquestes dedicatòries és molt discutible encara que n’hi hagi moltes que valen força la pena, com per exemple, el Dia del Transplantament, que se celebra avui només a l’Estat espanyol. Sens dubte, cada dia s’hauria d’insistir en la importància de la donació d’òrgans per a transplantaments. I fer-ne molta pedagogia. L’any passat, a les Illes Balears es reberen òrgans de 54 donants que propiciaren 153 transplantaments. D’altra banda, 38 pacients illencs varen rebre òrgans de fora de l’arxipèlag. Donem els òrgans quan ja no ens calguin. No hi pot haver res més humà.

Avui també és el Dia Mundial del Piano que se celebra el dia 88 de l’any, en ser el nombre de tecles que té l’instrument. Així, se celebra cada dia 29 de març llevat dels anys de traspàs que se celebra el 28. Se celebra des de l’any 2015, no fa gaire, per iniciativa del pianista alemany Nils Frahm (Hamburg, 1982) que combina el seu instrument amb sintetitzadors i pianos elèctrics.

I als Estats Units d’Amèrica avui se celebra el Dia Nacionals dels Veterans de la Guerra del Vietnam. Se celebra precisament aquest dia perquè el 29 de març de 1973 es va completar la retirada de les tropes nord-americanes d’aquest país asiàtic. La Guerra del Vietnam va començar el 1955 i durà fins al 1975. Els EUA hi participaren des del 1964 al 1973.