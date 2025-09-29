“Un poeta, sens dubte, ha de ser púdic, / però no cal que ho siguin els seus versos”. Això diu Catul (Gai Valeri) en el poema 16 de l’obra “Catul. Els poemes” publicada a Adesiara editorial i en traducció i a cura de Jaume Juan Castelló, que també signa el meritori estudi introductori.
Passar un guster de llegir-los no és cap exageració i és que, com diu Jaume Juan, “La font d’inspiració de la poesia de Catul sorgeix de la vida mateixa, del racó més íntim de l’anima o, si volem una expressió més física, del moll de l’os. La seva és la veu d’algú que viu la vida intensament i que reacciona de manera espontània, sincera i vital davant de qualsevol estímul, però que al mateix temps defuig qualsevol vestimenta o disfressa que desdibuixi o que vulgui matisar amb eufemismes les realitats viscudes, perquè a la vida, com a l’amor, cal arribar-hi despullat”.
Traspassar totes les línies, per vermelles que siguin, és la norma bàsica de la poesia; res del que afecti i atengui l’humà i totes les seves condicions i circumstàncies no li pot ser aliè. I s’hi ha d’atansar sense miraments ni cap pes mort que li impedeixi posar el dita a totes les llagues.
El poema 16 diu:
Pel cul us la fotré, i fins a la gola,
parell de maricons mamons, Aureli
i Furi. Com que són un pèl lascius,
els meus versos, em titlleu d’indecent.
Un poeta, sens dubte, ha de ser púdic,
però no cal que ho siguin els seus versos;
al capdavall, només tenen enginy
i sal si són lascius i poc decents,
si arriben a engrescar i posar calents
no sols els nois, sinó els homes amb barba
que no belluguen els lloms entumits.
I ara, perquè heu llegit uns quants milers
de petons, ¿gosareu creure’m poc mascle?
Pel cul us la fotré, i fins a la gola!
