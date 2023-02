la mirada com la gota

d’aigua que sembla que no

vol caure, que es resisteix

a no ser més gota d’aigua,

que vol fer vida a la pua

esdevinguda recer

la mirada que vol ser

pua d’aigua, una gota

de llum a l’ull decandit

extremadament frangible

del capvespre que trontolla

al caire de les parpelles