marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

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    • 21 de setembre de 2026
    CONTE CONTAT
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    PROPOSTA D’ÒPERA

    Ha acceptat l’oferta de fer el llibre d’una òpera sobre un home sense nom perquè ha de ser extremadament normal, propi del temps actual, ni heroi ni víctima de cap fet transcendental ni autor de res relacionat amb cap art, perquè considera que els artistes no donen cap profit social; que en general són dropos i engalipadors. Un home d’una setantena d’anys amb estudis mitjans que mai no ha pensat a abraçar cap arbre ni demanar-se què aporta el moscard a l’equilibri ecològic. Un home que sempre ha acceptat que allò que s’esperava d’ell era el que ell volia; que no ha agusat mai cap sentit i que s’ha conformat en l’aparença, en ocasions prou cridanera, de les coses. Algú que no destaca en res -exceptuant la mestria i la destresa que aplicava al seu ofici de mecànic de cotxes- ni vol destacar, car sortir de l’anonimat seria com embogir. Algú que en mirar la nuvolada és incapaç de descobrir-hi éssers que poden esdevenir companys; que converteix la rutina en disciplina i que mai no s’arrisca a l’aventura.

    Ha acceptat l’oferta però es desdirà, ho té decidit: no es veu capaç de destriar què donen de si els detalls ínfims, tot allò del temps que passa per malla, que es desatén perquè cal seguir impertèrrits la pastanaga dels diners. No es veu en cor de saber descriure els llocs on res no significa res, però tot té un sentit.

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