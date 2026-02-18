PROHENS I LA [NOSTRA] LLENGUA

Dimarts passat, dia 17 de febrer, la senyora Margalida Prohens Rigo, Molt Honorable per ser la presidenta de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears des del 7 de juliol de 2023, va dir en seu parlamentària, responent al diputat Lluís Apesteguía Ripoll, diputat i portaveu del grup MÉS, entre d’altres afirmacions que:
La llengua no és un problema en aquestes illes. Som una comunitat on el bilingüisme es viu amb normalitat on les dues llengües conviuen i on tothom és lliure de xerrar la llengua que vulgui. És perillós intentar fer veure una altra cosa. […] Jo li puc assegurar que visc amb la meva llengua, que surt al carrer i vaig per les nostres illes fent servir la meva llengua i sempre me trob amb una societat respectuosa. […] A jo [dirigint-se al sr. Apesteguía] no em trobarà amb la confrontació lingüística i és perillós i molt trist que ho faci vostè només per treure’n rèdit polític.
Aquestes afirmacions s’han extret d’un vídeo que la Molt Honorable Senyora Prohens ha referenciat al seu compte d’X (@MargaProhens).
Per mi és molt significatiu que llegís aquestes afirmacions. Sens dubte, no volia dir res que pogués importunar els seus socis d’extrema-dreta-extrema, que li dicten què ha de fer en tot moment. Que “la llengua” -és de suposar que es refereix a la catalana, la nostra- no és un problema en aquestes illes senzillament, no és cert: ho és i gran perquè està a anys llum, en presència, de l’altra llengua que no és la nostra. Quantes emissores de ràdio emeten únicament en l’altra llengua que no és la nostra? Quants canals de televisió emeten exclusivament en castellà? Quantes pel·lícules es poden veure en castellà i quantes en català en aquestes illes on “el bilingüisme es viu amb normalitat”? Qui és bilingüe a l’arxipèlag? Els que parlam la nostra llengua.
I més, en quin estat es troba la nostra llengua en el sistema sanitari en el que la Molt Honorable Sra. Prohens eximí del coneixement bàsic de català als metges? En quin estat es troba la nostra llengua en els comissaries de policia, guàrdia civil i, fins i tot, les policies locals? I en la Judicatura?
De veres, Molt Honorable Sra. Prohens, que la llengua nostra no és un problema davant aquest panorama de minorització i marginació? Acceptau que us digui que sou molt atrevida.
Vós deis que anau arreu de l’arxipèlag en la vostra llengua. Quants pics l’heu de canviar perquè l’interlocutor no us entén? Quantes vegades sou vós la que començau a parlar en castellà tot tement que l’interlocutor no us entengui? Així, el bilingüisme es viu amb normalitat? De cap manera: hi ha una llengua colonitzadora, la que no és la nostra, i exerceix un poder intocable sobre tot allò que toca i fins on arriba, que és per tot. Podríem seguir fins a l’extenuació.
Finalment, però, el que és intolerable, in-to-le-ra-ble!!!!, és acusar d’atiar la confrontació lingüística un diputat que us exigeix que faceu prevaler els drets lingüístics dels catalanoparlants que és la vostra obligació, per molt que no us agradi. Curt i ras. I si no els feis prevaldre, aquests drets lingüístics dels que parlam la nostra llengua i ho volem fer per tot, per tot, per tot, sou vós qui atiau el conflicte.
