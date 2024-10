Set anys del “Primer d’Octubre”, d’aquell que, en qüestió d’instants, es passà de tenir-ho tot a tenir menys del que es tenia. Set anys de desavinences i garrotades entre els partits pretesament independentistes que segueixen, obsessius, dividint, col·locant ací los bons i allà los mals; set anys que només han servit de plany i d’estupor generalitzats; vuitanta-quatre mesos de cloure les ferides dels que apallissaren el poble i les altres, les que es porten a dins i que per això mai no es clouen. I tanmateix només podrem ser allò que volem ser deslliurats de qui ens domina i saqueja.

Hi ha hagut altres primers d’octubre més encoratjadors, clar: el de 1552, per exemple, quan els sarraïns entraren a Valldemossa amb la intenció de saquejar-la i trenta-sis valldemossins comandats per Ramon Gual Desmur aconseguiren vèncer-los. O el primer d’octubre de 1989 quan a Dinamarca se celebrà la primera unió civil del món entre dues persones del mateix sexe.

I fa 112 anys que va néixer a Aurora Picornell, assassinada pels feixistes, i a qui odia amb una força increïble qui en mala hora presideix el Parlament de les Illes Balears.