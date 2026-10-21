PRESENTAT “SI TOTA LA MAR FOS TINTA”

Ahir a Ca n’Oleo es va presentar l’obra “Si tota la mar fos tinta. Textos escollits de Sor Anna Maria del Santíssim Sagrament”, a cura de Rosa Planas Ferrer (autora, a més, de l’estudi introductori), i editada per Lleonard Muntaner. A l’acte hi intervingueren l’editora Maria Muntaner; l’actriu i directora teatral Catalina Solivellas i Rosa Planas.
Amb aquesta edició, indicà Maria Muntaner, es vol rescatar de l’oblit immerescut una veu femenina i mallorquina singular que no té res a envejar als més destacats autors de la millor literatura mística europea.
Sor Anna Maria del Santíssim Sagrament, o Margarida Mas Pujol (Valldemossa, 1649 – Palma, 1700), va ser una monja dominica genial, lul·lista (per la qual cosa va ser perseguida, bandejada i condemnada la seva memòria), incompresa per les altres monges i dejectada per la intel·lectualitat i la jerarquia eclesiàstica del seu temps.
Els seus textos lul·lístics, traduïts al castellà el 1760, estaven destinats a ser cremats per defensar Ramon Llull mentre la branca masculina dels seguidors de Domènec de Guzman el refusaven. També va ser perseguida per mística, la qual cosa equivalia, aleshores, a ser sospitosa de subversió.
Rosa Planas indicà que la lectura d’aquests textos és un viatge a l’interior de la vida espiritual però també quotidiana de Sor Anna del Santíssim Sagrament; a la naturalesa de la mística que repercuteix inevitablement en els àmbits físic i espiritual.
L’autora experimenta amb la literatura i s’expressa modernament en escriure allò que sent, car no té cap altre objectiu que aquest. Sor Anna Maria del Santíssim Sagrament escriu perquè li ho recomana el seu confessor, Gabriel Mesquida, que intuí el seu geni literari. I escriu, també, com diu, per ordre de Déu.
A parer de la curadora d’aquesta obra, l’autora és una devoradora de la paraula, del llenguatge oral, el de l’experiència; el llenguatge dels símbols, de les metàfores. D’aquesta manera aconsegueix crear una obra de gran densitat literària.
La intenció de Rosa Planes és apropar l’obra de sor Anna Maria del Santíssim Sagrament a un públic no avesat a la literatura mística ni a la lectura del barroc. I també aspira al seu reconeixement universitari, en ser una digna representant de la mística universal.
Cal recordar que Rosa Planas ha estudiat a fons l’obra d’aquesta monja dominica sobre la que bastí la seva tesi doctoral, “El foc inextingible. Obra mística de sor Anna Maria del Santíssim Sagrament”.
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