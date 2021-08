PER SALVAR QUÈ?

No hi ha lloc prou ampli per a l’optimisme

i la bellesa balla cada vegada

més macada, lànguida i esmaperduda.

Els millors versos s’escriuen tots damunt

la pols africana i el fang dels estúpids,

i els infants frueixen com mai de fer sang.

Només tenim el gust per a les mentides

i per exaltar els gargots i les brotxades

que ofenen el foc de l’art i les cavernes.

Pesen més les monedes que els bons desitjos

i no ens importa gens intoxicar l’aire

ni matar la mar per salvar la supèrbia.