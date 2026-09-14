marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

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    • 14 de setembre de 2026
    NOMS I EMPREMTES
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    PER NO PERDRE BELLESA

    Avui va 705 anys que va morir Dante Alighieri, lingüista, filòsof i poeta florentí, autor, entre d’altres, de “Divina Comèdia” una de les obres capitals de la transició del medievalisme al renaixement i de la literatura universal.

    Bon moment per recordar els versos 22 al 57 del Cant tercer d’Infern, d’aquesta obra, en traducció de Joan F. Mira (Proa, Barcelona, 2000):

    Allí eren tots sospirs, i plors i clams
    ressonant per un aire sense estrelles:
    al principi, sentint-los, vaig plorar.
    Llengües diverses i parles horribles,
    paraules de dolor, accents de ràbia,
    veus altes, ronques i sorolls de mans
    formant un tumult, giravoltant
    sempre, en un aire sense llum ni temps,
    com l’arena quan s’arrombolla el vent.
    I jo, amb el cap tot confús per l’horror,
    vaig dir-li: “Mestre, què és això que sent?,
    qui són aquests tan vençuts pel dolor?”
    I ell a mi: “Aquest aspecte miserable
    tenen les tristes ànimes d’aquells
    que van viure sense infàmia ni honor.
    Es barregen al penós cor dels àngels
    que no van ser ni rebels ni fidels
    a Déu, pensant només en ells mateixos.”
    El cel no els vol, per no perdre bellesa,
    ni els accepten en el profund infern,
    perquè els reus no se’n puguen gloriejar.”
    I jo dic: “Mestre, com pot ser tan greu
    allò que els fa lamentar-se tan fort?”
    Va respondre: “T’ho diré molt breument:
    no tenen l’esperança de la mort,
    i la seua vida és tan cega i baixa
    que els fa enveja qualsevol altra sort.
    Al món no van deixar ni nom ni fama:
    la pietat i la justícia els menyspreen;
    però no parlem d’ells, mira’ls i passa”.
    I jo, mirant, vaig veure un estendard
    que, voleiant, corria tan veloç
    que semblava impossible d’aturar;
    i darrera venia tal munió
    de gent, que jo no hauria cregut mai
    que la mort hagués fet tan gran destrossa.

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