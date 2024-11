PER LA SOSTENIBILITAT LINGÜÍSTICA I CULTURAL

Diu Francesc de B. Moll en els seus “Els altres quaranta anys”, la segona part de les seves memòries: “Aquells anys 60 havia pres força a Catalunya l’”Òmnium Cultural”, societat de mecenatge en favor de les formes de cultura autòctones. Davant l’esforç que aquella institució representava, jo m’empegueïa de veure que a les illes no es feia res per ajudar econòmicament a tantes activitats que semblaven urgents però que romanien aturades o ni tan sols iniciades. Era trist que, entre tanta de gent rica i que s’enriquia a Mallorca, no hi hagués ningú que prengués pel seu compte la finançació d’ensenyança, de publicacions, de cursos, de conferències, de teatre, etc., que fossin ben nostres per l’esperit i per la forma d’expressió”.

Així encapçala l’apartat en què conta el naixement de l’Obra Cultural Balear, entitat que, finalment, sota el seu impuls, es fundarà el 31 de desembre de 1962.

Seixanta-dos anys després d’aquesta observació del senyor Moll, la vergonya que sentia ha superat els límits imaginables i ja fa part de la ràbia. El turisme massiu i totes les servituds que l’acompanyen és un dels factors determinants en l’ofegament de la nostra llengua i cultura, juntament amb la desafecció dels poders públics que, per imperatiu legal, estan obligats a donar a conèixer, difondre i prestigiar la llengua i la cultura catalanes, les pròpies.

Malgrat això, l’Obra Cultural Balear segueix sent la dipositària de la consciència nacional que volien els seus fundadors; no ha rebaixat mai el seu compromís infrangible a favor del que ens és propi com a poble i ara presenta “50 mesures per revertir els impactes del turisme de masses en la llengua i la cultura”, un treball acurat i rigorós que cal conèixer, fer córrer i, sobretot, fer tot el que calgui perquè es duguin a terme aquestes mesures.

Aquí teniu l’enllaç: https://ocb.cat/2024/11/15/50-mesures-per-revertir-els-impactes-del-turisme-de-masses-en-la-llengua-i-la-cultura/