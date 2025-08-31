PARLEM D’HUMANITAT

La insensibilització, el desprestigi -i per això el combat- de la consciència personal i col·lectiva, la deshumanització, en definitiva, característiques del feixisme, es van fent lloc i no residual de manera desbocada. Abascal, orgullosament feixista, acaba de dir que el vaixell “Open Arms”, que rescata persones que fugen d’Àfrica de tota mena de calamitats en embarcacions que no ho són, s’hauria de confiscar i afonar. I no passa res; una crueltat que no serà perseguida penalment.
Aquest és un exemple clar del que pretenen els seguidors del dictat, la tirania i l’opressió, però n’hi ha d’altres de no tant calibre que s’hi poden comparar i que contribueixen, i de quina manera!, a la difusió d’aquests postulats autòcrates. El que està fent i dient Marga Prohens i el seu govern -apuntalat pels serfs de la dictadura, no ho oblidem- amb el repartiment de menors no acompanyats que ara mateix s’amunteguen a les illes Canàries, Ceuta i Melilla, és d’una inhumanitat esfereïdora que demostra fins on estan disposats a arribar per complaure qui, de fet, mana al govern illenc, que no són altres que els feixistes. És significatiu que plantin cara al govern de Madrid per això i no per l’espoli fiscal que patim les Illes Balears i Pitiüses, i això sí que afecta directament cada un de nosaltres.
Prohens converteix aquests menors en pura mercaderia per enfrontar-se al Govern de Madrid i s’excusa amb la dignitat per oposar-se a la recepció de 49, quaranta-nou!, d’aquestes criatures. Diu que no els podem rebre -parla en nom de la població de l’arxipèlag- amb la dignitat que mereixen. Tan indigna és de dir aquesta bestiesa? Unes illes que reben anualment milions i milions de persones se suposa que amb tota la dignitat, no en poden rebre cinquanta, cent, o dos-cents en situació humana extrema amb la mateixa diligència i dignitat? Si Madrid els donàs els doblers que reclamen per atendre aquestes persones menors, hi hauria molta dignitat en acollir-los?
Clar que el paper dels altres partits no es pot dir que sigui exemplar quant a plantar cara a aquesta exclusió que té totes les traces de racista. Han clamat com exigeix el tropell? Encara més, consideren un atemptat contra la dignitat humana la decisió de Prohens? I per què no la denuncien amb la potència que mereix i que ells poden adquirir? Perquè estam parlant d’humanitat, només d’això
Si no treim forces d’on sigui, no ens prenem a pit aquesta onada d’involució i l’acaram amb tot coratge, prendrem molt de mal.
