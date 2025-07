OSSOS VENTUROSOS

Ma mare era una persona molt discreta, gens donada als excessos, respectuosa amb tothom i gelosa de les intimitats, tant pròpies com alienes. Això no obstant, quan a les sobretaules llargues que acostumàvem a fer amb ella sortia el tema de les infidelitats matrimonials o de les amants -que aleshores eren “querides”- no podia evitar somriure múrriament tot i que feia esforços grans perquè no se li notàs gaire. I com més pujava de grau la conversa, més es divertia.

En el zenit de l’atreviment, un dia li demanàrem què faria ella si s’assabentàs que mon pare en tenia una, d’amant o “querida”. Llesta com era, esperava la pregunta per a la que tenia la resposta més adient:

-Exclamaria que venturosos ossos que descansen els meus.

Cap dels que érem amb ella esperàvem una resposta així i estiguérem una estona a reaccionar. De primeres, no ens quadrava amb el caràcter de ma mare: trobàvem que tanta condescendència no podia ser mai seva, tan resolutiva i enèrgica. D’altra banda, la resposta era tan gràfica que escapava de qualsevol doble sentit. Finalment, si la frase no es corresponia exactament a la qüestió que li plantejàvem -una infidelitat- sinó a una altra, aplicar-l’hi era tot un encert.

És clar que l’hi férem repetir, tement que s’hagués errat, però no: ho repetia paraula per paraula i cada vegada fent més clar el somriure: venturosos ossos que descansen els meus. No hi afegia res més, com si ens volgués dir que ho senti tot aquell qui vulgui.