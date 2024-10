ONZE ANYS D’UN VERS DE CALL VERMELL

Avui el meu preceptor major fa onze anys. Onze anys de Pau en terres de call vermell i pacificant, tot i els seus punys estrets que es rebel·len contra qualsevol intent de contradir la justícia que, en ell, no és de màniga ampla. És assistint de prop i de lluny al que diu i calla, mira i analitza, sent i fa sentir, estima i es fa estimar que tornes a dir allò que va deixar dit Blai Bonet:

Ja és ell. Ja espera: ja segueix la terra

com el roure aterrat segueix el cel.

Des de la font dels peus mira la serra:

no en sap l’altura, però en sent el bel

que hi fa la vista sense l’Ull dels ulls,

que, d’arbres, rius, n’enyora just l’arrel.

Sí, el meu preceptor major és un vers de Blai, o de Damià Huguet, o d’Antònia Vicens, o de Vidal Ferrando i viu en conseqüència, això és, donant vida, marcant camins, infonent sentiment a qui s’hi atansa.