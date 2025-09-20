ON S’AMAGUEN ELS SACS D’AIGUA

“En el cel no podràs amagar-te enlloc” i “els humans són sacs plens d’aigua”, havia llegit en el manga que li havia regalat un amic per posar-lo a prova. No n’havia llegit cap mai, de manga. Mai no ha sentit l’atracció dels còmics. Dins el taxi que el porta a l’aeroport -el taxista només l’ha saludat i li demanat on anava per confirmar el trajecte- anava repetint un pic i un altre les frases fins a fer-ne una de pròpia: en el cel no hi podem amagar sacs d’aigua.
En el control de seguretat de l’aeroport hi ha poca gent i respira tranquil: les cues interminables l’afeixuguen molt i, a més, va amb el temps just per ser a la porta d’embarcament. De sobte es topa amb un passatger que troba que s’assembla molt a l’entrenador del seu equip preferit i accelera el pas per posar-se al seu costat i confirmar les sospites.
Com més s’hi apropa, més es convenç que és qui creu i prepara el mínim diàleg que haurà d’establir per fer-se amb ell una fotografia i presumir-ne davant els nets. Engrescat del tot, toca l’espatlla dreta de qui està convençut que és l’entrenador del seu equip i, en girar-se, s’adona que l’ha cagat; que aquell home parla per telèfon en català i l’entrenador no en diu ni una de catalana. No sap com s’ha de disculpar i plega les mans com els orientals que vol ser un perdoni la meva innocència.
Sufocat arriba a la porta d’embarcament. A la cua només hi ha tres persones. Un poc més i perd l’avió, es diu. Té el seient 23C i no haurà de molestar ningú per asseure-s’hi. Posa la motxilla sota el seient de davant i en haver-ho fet, mira el seu company de fila, un jove amb aspecte cansat, i el saluda amb un lleuger moviment de cap; i al seient de la finestra la seva parella, que ja sembla que s’ha adormit. A l’altra banda del passadís, a la seva mateixa fila, una senyora gran que va amb crossa -l’hostessa l’ha acomodada i ha posat la crossa al compartiment d’equipatges- parla animadament amb un home que acaba d’arribar de Malta amb la seva dona sud-americana, que també sembla que ho ha donat a la son.
Ulls clucs, com si volgués anunciar que es disposa a dormir, quan l’avió inicia la fua per la pista d’enlairament comença a comptar, com sempre que necessita temperar-se. U, dos, tres… Sent que la veïna amb crossa conta al seu veí de seient que ella també ha estat a Malta. Cent-u, cent-dos, cent-tres… El jove que seu devora ell diu quelcom molt fluixet a la seva parella, que no li contesta… cinc-cents vint-i-quatre, cinc-cents vint-i-cinc, cinc-cents vint-i-sis… En el cel no podràs amagar-te enlloc…
Quan el tren d’aterratge de l’avió toca terra, ha comptat fins a nou-cents setanta-vuit. I recorda tot d’una que en l’anterior vol arribà als vuit-cents noranta-set. Obre els ulls i té la sensació que la veïna de la crossa el mira encuriosida. Es gira tímidament per trobar-li l’esguard i en trobar-li el mirar la dona li diu que, efectivament, en el cel no hi podem amagar sacs d’aigua.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!