OMBRA EN L’ARENAL

El montgolfier projecta l’ombra

del seu cos mastodòntic sobre

l’arenal i el menut que hi juga

amb l’abric ben cordat observa

a dues passes de sa mare

com s’allunya molt lentament,

trencant la claror tan discreta

del migdia com ho faria en els

en els contes que l’enamoren.

Admirat, crida fort sa mare

sense mirar-la per no perdre’s

cap detall d’aquell espectacle,

i ella no respon perquè cerca

alguna cosa que no troba

enllà de l’onatge encalmat

amb qui sembla que està en contacte.

La criatura es queda amb l’ombra,

no vol veure aquell artefacte

desorbitat i prepotent

creient-se molt més poderós

que el trencalòs, més elegant

que el ball en vol de la milana.

L’infant torna a cridar sa mare,

però ella s’està deixatant

en la mar que sent ben perduda

com el seu sentit en tenebra.

Si estrenà la vida plorant,

diu a les ones que l’acullen,

l’ha de cloure amb el mateix plany.