OMBRA A L’OMBRA

Voler ser l’ombra, només, d’un cos inexistent. L’ombra que viu en la fosca on el temor es fa amb el batec. L’ombra que penetra indolorament sense respondre a cap nom, sense despertar qui dorm. Una ombra que no cal que toqui res ni ningú i que pot ser qui vulgui dins la no vivència. Una ombra invivent que s’embranca en la bogeria del que no se sent, de l’inoït, que és on s’elaboren els principis bàsics de la vida. L’ombra d’una paraula mal escrita, que és el que som quan convertim la fam en arma de guerra.