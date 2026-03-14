No hi pot fer més: davant un fet, una idea, qualsevol cosa -per insignificant que sigui- que no entén, que no acaba de capir, es capfica en aquesta seva incapacitat i s’abisma fins a maleir-se, fins a catalogar-se de creació esgarrada i que aquest esguerro que és es manifesta amb tot el seu esplendor davant de tothom provocant llàstima o menyspreu.
Admet a la mala que per a les matemàtiques, la física o la química és una nul·litat però son matèries que no sovintegen en les rotllanes i, a més, prové dels temps immemorials en què se separaven els estudiants de batxillerat “de ciències” i “de lletres”, i ell feia part dels segons. Així, no ha entès mai la teoria de la relativitat d’Einstein ni el comportament de la matèria i l’energia a escala atòmica; i encara menys què és un bosó i la seva importància en la física. A més, si alguna vegada se n’ha parlat, de física quàntica, ell surt dient que aquests investigadors no són més que poetes i desvia l’atenció cap a allò que, encara que no domini, sí que s’hi troba més a gust.
Tanmateix, d’aquestes qüestions complexes en les que sembla que el vocabulari comú no hi arriba per fer-les entenedores, gairebé ningú no en parla ni ningú n’és entès si no has fet d’aquests camps la teva professió.
Emperò davant de coses o fets més comuns o més prosaics que no entén o que li costa veure la mecànica que els ha dut a ser com són, el desesper el domina i el sentiment d’incapacitat el turmenta.
Com en el sopar d’anit amb els de la colla en què, amb la picada per entrar en gana, varen servir olives farcides d’anxova. Cada vegada que veu una d’aquestes olives es demana el mateix: com és el mecanisme tant precís capaç de treure el pinyol de l’oliva, farcir-la d’anxova i tornar a posar al seu lloc exacte el capellet del forat per on ha sortit el pinyol i ha entrat la pasta del peix. I fer-ho amb cada oliva, que no sobrepassen els dos centímetres d’alçada per poquíssims de diàmetre.
No ser capaç d’entendre el procediment el descompon, sí, i com més anys té, més. Ahir es va atrevir a fer aquesta reflexió i el més trempallamps l’hi esgarronà dient-li entre rialles boges que no calia que volgués saber tant, que era molt millor pensar que hi ha oliveres que ja fan les olives farcides.
