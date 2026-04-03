Ha perdut el vici, diu amb una sorna molt àcida, d’anar a missa i a altres cerimònies religioses i es considera descregut amb causa, però els dijous i els divendres sants es transforma, indica emfàticament. Sent com dins ell quelcom molt poderós es remou i el fa desitjar poder assistir a un veritable ofici de tenebres tridentí. No hi ha anat mai, és clar, però li ha quedat gravat el que li contava el seu padrí de la veu fosca: l’església anant lentament cap a la fosca gairebé absoluta, el tenebrari, el so de les matraques, els cops al banc simulant el terratrèmol que s’esdevingué en la mort de Jesús i després la negror plena. I el padrí li posava la boca a l’orella per cantar-li com si vingués de l’ou de la terra: “Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam; et secundum multitudinem miserationum tuarum, dele iniquitatem meam. Amplius lava me ab iniquitate mea, et a peccato meo munda me…”.
Però que no li parlin de les processons, que per ell no són més que desfilades militars amb ciris i passos, i no suporta que a La Sang l’aplaudeixin i l’increpin com si no fóssim qui som i on, que per a nosaltres el silenci és sagrat i molt eloqüent.
No podrà anar a cap ofici de tenebres, però, transformat del tot, desconnectarà el telèfon, s’asseurà a la cadira més incòmode i posarà les passions de Mateu i Joan de Bach i la de Marc de Jordi Savall i fins que no se les hagi acabat no tastarà res.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!