NOU PROJECTE DE CAN GAZÀ

L’art i la cultura sempre han acompanyat els programes engegats per “Can Gazà, Institut contra l’exclusió social”, i han actuat com a eina recuperadora dels exclosos; al mateix temps, també han servit de via per mostrar públicament i àmplia la marginació social i tot el que s’engega i es treballa per a dignificar-la.

Després de molts projectes i programes en aquest sentit (tant els duts a terme a Sa Casa Llarga com als Tallers Marginàlia), ara aquesta entitat n’engega un altre: la col·lecció de texts “Marginàlia”. I l’estrena amb el llibre “Mon cor aflama estels. ApoElegies”, de Jaume Santandreu i Sureda, el seu coc en cap i síndic general. Segons ell és el seu primer llibre blanc: “Innocent. Aquest és el meu primer escrit imprès que podria incorporar plenament el «nihil obstat». Per primer cop som absolutament positiu. Per un instant excepcional aquest llop de les foscúries, en lloc d’udolar, atacar i xemicar resta fitorant, amb ulls plorosos de quissonot, el cel estelat”.

“Mon cor aflama estels. ApoElegies” és un text cuinat a Can Gazà (no debades l’autor hi resideix) que, revivint aquelles persones que per a Jaume Santandreu i al llarg del temps han tengut un pes específic, convida a celebrar la vida, a fer-la vividora per a un mateix i per als altres. Unes apoElegies que no fan més que retratar l’autor i que projecten i dibuixen el mapa de la seva sensibilitat i emotivitat.

Aquest llibre acaba de sortir de l’obrador i s’estan preparant algunes presentacions perquè els molts amics que té l’entitat se’l puguin fer seu. A través del nostre web i dels nostres comptes a les distintes xarxes socials informarem puntualment de tot el que es prepari al voltant de “Mon cor aflama estels. ApoElegies”. Estau-ne atents.