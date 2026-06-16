NORA, JAMES, LEOPOLD

L’any que en feia 33 -és un mitòman irredempt- va tenir un fill, es va autoeditar -150 exemplars cosits en fil- un llibre de poemes del que en regalà vint-i-cinc exemplar, no en va vendre cap i a l’estimbori encara hi guarda els cent-vint-i-cinc restants perfectament embolcallats en plàstic per evitar la humitat i per si un dia, i assegura que d’un aglà que sembrà a un quartó de garriga d’un company de parvulari en va néixer una alzina ara mateix esponerosa.
Ja havia fet el que calia per justificar -per dir-ho així- la vida, segons José Martí, el poeta cubà. No pot assegurar, però, que les tres realitzacions hagin estat reeixides perquè les rimes eren -i són- deplorables, no pot acreditar que l’alzina brostàs del seu aglà i el fill, Ulisses, es va fer enginyer aeronàutic i trobà feina a la Boing, a Everett, als Estats Units, fa desset anys, i durant aquest temps l’ha vingut a veure cinc vegades, tres hores per pic, quinze miserables hores i molt frisoses en dos-cents quatre mesos. I de telefonades, una i telegràfica per Nadal i una altra per donar-li els molts d’anys cada 16 de juny, el dia de Joyce, el Bloomsday. El dia que també morí la seva filla Nora, per honorar la dona de l’irlandès, quan tenia set anys, avui en fa trenta-vuit. Son pare també va néixer el 16 de juny del 1904, el dia de la primera cita entre James Joyce i Nora Barnacle. Son pare volgué que ell es digués Leopold i no pel protagonista d’”Ulisses”, sinó per honorar un oncle seu capellà que morir en olor de santedat, tot i que no ha passat de venerable.
I cada any el mateix propòsit de fer la passejada de la parella irlandesa fins a Ringsend en aquest dia i a la fi sempre troba excusa per no fer-la.
No estarà molt a rebre la telefonada del seu particular Ulisses donant-li els molts d’anys amb la veu americanitzada.
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