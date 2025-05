No veure res nou

ni sentir cap paraula inoïda.

Res per descobrir.

El flascó de perfum trencat

omple el llibre de traus.

Res per flairar.

L’aire regirat fa sonar la vidriera

mal tancada: la veu del diable

que ja no espanta.

Res que no sigui porqueria

excita el tacte escarafallós.

Cap concert no esflora la mollera

que brama i que s’inflama

com la sang quan reclama curses

de cans a les seves artèries.

No és el temps, és el tedi.