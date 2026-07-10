marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

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    • 10 de juliol de 2026
    NOMS I EMPREMTES
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    NO ET VULGUIS PREGUNTAR-TE PER QUÈ VIUS

    Avui fa 113 anys que va néixer a Santa Coloma de Farners Salvador Espriu. Bona manera de fer-lo present, redir el seu poema “I beg your pardon” i escoltar-lo en la versió de Blaumut:

    Quan el centre del món
    no ets ben bé tu
    (per més que en tinguis la il·lusió),
    si et desvetllaven enmig de la nit,
    no vulguis preguntar-te per què vius:
    distreu-te rosegant l’ungla d’un dit.

    Quan el centre del món
    queda tan lluny
    de tu
    que honestament
    comences a saber que no ets ningú,
    para’t per un moment
    i venta al primer nas un cop de puny.

    Problemes cada volta més esquius
    et vénen a torbar la dolça son.
    Sols et faltava ja, pel que tu dius,
    llucar que no ets del tot centre del món.

    Parent de Badalona o d’Istanbul,
    tant si ets actiu com si fas el gandul,
    en aquest nostre món sense demà
    és molt difícil de guanyar-te el pa.
    No et donaré ni el més petit consol,
    et volaran un dia qualsevol.
    Però entretant evita alguns trastorns,
    posant-te ben cordats els pantalons.

    https://www.youtube.com/watch?v=l7LQUhYHiD0

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