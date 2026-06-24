NIT OBSCURA I NO DE L’ÀNIMA

Se’n va l’onada, però queda la calor. Bon titular meteorològic. Passada la nit de sant Joan a les platges, queda la brutor. Tones i més tones de brutor. En lloc de cremar, de fer net, s’embruta impunement. El cost d’aquesta neteja l’haurien de pagar els qui hi van. O hem de ser solidaris amb els bruts que s’acosten a la irracionalitat? Ningú no se’n record de netejar la mar, però, que rep tanta merda com la costa en la nit més curta de l’any.
Una altra nit, Noche oscura del alma, vivia i escrivia sant Joan de la Creu, que avui fa 484 anys que va néixer a Fontiveros, a Àvila, i les tres primeres estrofes de la qual fan:
En una noche oscura,
con ansias en amores inflamada
¡oh dichosa ventura!
salí sin ser notada,
estando ya mi casa sosegada.
A oscuras y segura,
por la secreta escala, disfrazada,
¡oh dichosa ventura!
a oscuras y en celada,
estando ya mi casa sosegada.
En la noche dichosa,
en secreto, que nadie me veía,
ni yo miraba cosa,
sin otra luz y guía
sino la que en el corazón ardía.
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