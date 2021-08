Dia 5 d’agost de l’any 352 –in illo tempore, com deien els doctes de fa un temps- a trenc d’alba, el Papa Liberi es dirigí decidit i ple de joia al turó Esquilí, un dels set de Roma, i hi trobà, com preveia, una bona extensió de neu consistent que el deixà a punt d’extasi. La marcà amb cura i ordenà al seu seguici que en aquell mateix moment començassin els treballs per fer, dins el contorn marcat, una església.

Hores abans, mentre dormia, al Papa Liberi se li havia aparegut la Mare de Déu indicant-li que havia d’edificar un temple al seu honor en el lloc precís on hi trobaria neu en plena canícula. Sembla que un gran patrici romà tingué la mateixa visió i va rebre la mateixa comesa papal en les mateixes hores i, d’aquesta manera, el Papa Liberi trobà el patrocinador de la basílica nova, la Basílica Liberiana, que el poble es va fer seva amb el nom de la Mare de Déu de la Neu, en singular, clar, perquè la neu no es pot comptar per fer-ne el plural.

Gairebé cent anys després, un altre Papa, Sixt III, enderrocà aquesta basílica i n’edificà una altra molt més majestuosa, en consonància amb la proclama que Maria, la mare de Jesús, era Mare de Déu, com s’acceptà en el concili d’Efes l’any 431. Per això, la nova basílica va ser de Santa Maria Major, sense article. Des de llavors és el temple de Roma més gran i important dedicat al culte marià.

La Mare de Déu de la Neu és patrona de Bunyola juntament amb sant Mateu i santa Bàrbara. Com es veu, en el meu poble no estam per patrones, encara que, ai las!, el sant se’n dugui les palmes i les festes majors. Sembla que en aquesta tríada patronal bunyolina, com en la monarquia espanyola, s’imposa la primogenitura cognatícia amb preferència masculina… Llàstima.