NADALEJANT A LES 8 DEL MATÍ

A les 8 del matí, anant de Bunyola a l’aeroport seguint la ruta carretera Ma2020 – Ma2040 – Ma13 – Ma30 – Ma19, m’he trobat amb poquíssims automòbils. Les dues autopistes, la d’Inca i la de Llevant, anaven pràcticament buides. En veient la pau que hauríem de poder gaudir cada dia he cantat per mi: És Nadal al meu cor / quan somrius content de veure’m / quan la nit es fa més freda / quan t’abraces al meu cos…
I en arribar al territori tòxic i depredador d’AENA, a l’aparcament d’arribades tan sols hi he comptat cinc cotxes, amb el meu. I les llums de colors / m’il·luminen nit i dia / les encens amb el somriure / quan em parles amb el cor…
És Nadal, sí. S’han decretat dies de bons auguris, compres compulsives, bona teca i millor suc. I el dinar d’avui sí que és sagrat en aquesta illa nostra que ja no és ella ni nostra. Tant que hi seran els qui no hi són i tot. I arribats aquí record uns versos d’en Jaume Santandreu, un dels que no hi serà enguany per primera vegada, que em ballen pel cap al mateix temps que cantusseig la nadala de Josep Thió:
Ha arribat el moment
de sucar cada instant
d’entrunyellar les mans
d’assaborir el nou
llenguatge de fretura assaonada
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!