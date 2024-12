25 de desembre i fum, fum, fum, que no ve de cap foc, sinó de fotre. Fa 382 anys que va néixer Isaac Newton. I 124 que ho va fer Humphrey Bogart, un actoràs el record del qual s’esvaeix. Per Nadal la mort no signa treves, ja ho sabem. Tampoc no deixen de matar-se en les guerres que segueixen escarnint la nostra miserable condició humana, alguna de les quals tenim a dues passes i no ens afecta gens. Avui fa 90 anys que morí Francesc Macià. I 75 que ho va fer Pompeu Fabra. I 31 que se n’anà constel·lacions enllà Joan Miró. I 46 que morí un altre geni, Charles Chaplin. Nadal, amb fum o sense, entabana; com si tot volgués ser de mel i sucre, i volgués fer un téntol molt més que reparador.