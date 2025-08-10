marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

  • NOMS I EMPREMTES
    • 10 d'agost de 2025
    NOMS I EMPREMTES
    0 comentaris

    NA CETA

    Na Ceta és única en el món conegut: si d’Esperances n’hi ha poques (tant de nom com de virtut) algunes -és un dir- s’han quedat amb l’hipocorístic “Esper”, per influència castellana, però només en conec una, ella, que respongui al nom de Ceta que prové, evidentment, del diminutiu d’Esperança. I el cert és que m’agradaria saber si n’hi ha d’altres d’Esperança que hagin acabat en Ceta.

    Idò na Ceta, la única, ahir, va fer la festa del seu casament amb en David a Binissalem on quedà de manifest la seva extraordinària art organitzativa en la que els detalls hi tenen un protagonisme absolut. Tot precisament preparat perquè hi vessàs l’emoció i l’alegria no hi trobàs cap obstacle. Sense fer-ne comptes -cosa rara en ella- la festa coincidí amb la lluna plena, també dita de l’esturió. L’espectacle de l’astre emergint entre vinyes, extraordinari; com si el satèl·lit també s’hagués volgut afegir a la festa i felicitar en David i na Ceta.

    A més, se sentien accents del català de gairebé totes les terres de la catalanoparla. Na Ceta és una bunyolina nascuda a Palma que ha fet el niu amb en David a Barcelona i s’ha voltat d’amics de tots els territoris de la nació plena.

    Un guster. Una festassa. Dues ànimes, na Ceta i en David, que fan estimera.

