Els moixos encara conserven l’instint depredador. Són animals territorials, obsessivament nets, afectuosos -la majoria- de caràcter indomable i independents en grau màxim. Es diu que els cans obeeixen l’amo i que en el cas dels moixos són els amos els qui estan a les ordres dels felins.
A l’antic Egipte, uns mil cinc-cents anys abans de Crist, els moixos passaren de ser vigilants dels magatzems de gra a ser membres de la llar i símbol religiós.
El cardenal Richelieu en tenia catorze, de moixos, i Mark Twain altres tants. Són famosos el moix de sis dits d’Ernest Hemingway, Snow White; Catterina, d’Edgar Allan Poe; Spithead d’Isaac Newton; Mačak, de Nikola Tesla; Jock, el moix taronja de Winston Churchill; o Chico, de Joseph Ratzinger abans de ser el Papa Benet XVI. I, evidentment, la moixa Flanelle, de Julio Cortázar.
A Can Gazà tenim una colònia de moixos degudament acreditada que compleix amb escreix la seva funció de mantenir la finca alliberada de rates i de deixar-se aviciar pels residents quan consideren que han de fer recapte d’afecte. Tots tenen nom, com no podia ser d’altra manera, i val a dir que els moixos també saben el nom i coneixen el caràcter de cada resident. Així, es pot afirmar que els moixos gazanencs més marraners -això és, amables i afectuosos de tracte- coneixen les zones obagues de cada un i amb el seu ronc i frecs semblen voler esvair o, si més no, desagreujar.
Felinoteràpia?
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