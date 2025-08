De cop se li apareix una dona d’esquena vestida per algun modista de renom, amb sabates de taló d’agulla i mitges negres amb costura, caminant com si desfilàs per un carrer de París en un any dels cinquanta del segle passat. Acaba de sortir d’una migdiada breu en què s’ha vist interpretant una escena d’una pel·lícula de la que no en recorda cap detall en no ser que el director tenia una retirada severa a Jean-Louis Godard. La dona que veu i que sembla sortida del film que interpretava en el somni fa la sensació de no anar enlloc, simplement camina amb elegància seductora marcant amb fermesa cada passa i comptant qui la mira, la desitja o l’enveja. I repassant els detalls del seu caminar exhibidor recorda la primera dona amb qui va estar prop de dos anys. Tenia la cara i la veu infantil, una exemplar nina poma, però en tractar qualsevol tema que la desplaïa o en acarar el que considerava injust, la innocència que exhalava es tornava malícia molt carregada de paraulotes i de rojor encesa a les galtes. Li agradaven amb la mateixa intensitat els boleros i les femmes fatales, que pronunciava en un francès perfecte perquè tenia una padrina nada a Aix-en Provence però que des dels 25 anys, que es casà amb un gendarme, vivia a Dijon. Li agradava Jacques Brel i a cada punt cantava “Ne me quitte pas” i semblava extasiar-se, quan ho feia, plorant teatralment. El deixà en un arravatament, com si fes la lletra d’una cançó embafosament ensucrada dient-li que ja en tenia prou, d’estar amb ell, que s´ho havia passat de faula -aquesta expressió emprà- però que començava a avorrir-se i el tedi li tancava l’estómac i quan el païdor se li tancava com una cloïssa volia dir que havia de fugir. L’havia de deixar, li va dir, per tenir un bon record d’ell i poder aferrar-s’hi, i plorar de gust quan l’envestís el monstre de la solitud o les mossegades de la nostàlgia. Com un bolero. Si la dona que camina pels carrers de París de fa seixanta anys es giràs cap a ell, és ben segur que seria ella, la primera dona amb qui compartí sostre i que li ensenyà tot el que havia de saber de l’art amatòria.