MIRACLES A MITGES

Avui és sant Vicenç Ferrer, el frare dominic que amb els seus sermons exaltava i els seus miracles meravellava. Entre l’1 de setembre de 1413 i el 22 de gener de 1414 va recórrer gairebé tot Mallorca en visitar una vintena de municipis predicant i fent miracles, segons la tradició; una veritable marató, vaja. Per tot el reberen amb entusiasme en no ser a Sa Pobla que, pel que sembla, no agradà gens el que digué i en va sortir apedregat. Evidentment sant Vicenç se’n revenjà dient als poblers que per aquella malifeta no tindrien mai més pedra en els seus dominis per fer-se cases.

De tots el miracles que diuen que va fer a Mallorca, el més lluït, per dir-ho així, va ser el que va fer al convent de Ciutat de la seva orde, els dominics. En entrar-hi, el prior el va reprendre per fer massa miracles i li exigí que no en fes pus. I, per això del vot d’obediència, sant Vicenç Ferrer va creure. El convent estava en obres i d’una bastida en va caure un treballador. Sant Vicenç se n’adonà i aturà el pobre obrer a un pam i poc del terra advertint-lo que se n’anava a veure el prior per veure si revocava la seva ordre d’aturar de fer miracles. En ser davant el prior i contar-li la feta, el prior li cridà que al miracle ja l’havia fet i li ordenà que l’acabàs de fer, que no el deixàs a mitges.