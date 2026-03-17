MÉS TORPEDES AL CATALÀ

El govern a l’ombra dels feixistes de les Illes Balears i Pitiüses ja ha introduït el seu odi a la nostra llengua a l’escola pública: a partir d’ara hi podrà haver mestres fent escola sense saber català. Altrament, per a altres àmbits i graus laborals s’ha anul·lat el requisit de coneixement de la llengua catalana i en altres s’imposa una moratòria en l’exigència del seu coneixement. I el govern titella de Prohens, encantat de la vida. El garant del compliment de la Llei de Normalització Lingüística, torpedinant-la.
El proper 29 d’abril la Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears farà 40 anys i encara espera la seva plena aplicació. El seu article 4 diu exactament que “Els poders públics han d’adoptar les mesures necessàries per a fer efectius la promoció, el coneixement i l’ús normal de la llengua catalana”. El Govern de Prohens controlat i tutelat pel partit dels feixistes fa exactament el contrari: degrada, atia la ignorància i arracona la llengua pròpia de l’arxipèag. I ho fa de gust, no ens enganyem ni ens deixem endur per la beateria d’alguns i algunes portaveus tractant-nos de babaus.
Mica en mica, pas a pas, sense defallir, ens van regionalitzant…
