marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

  • NOMS I EMPREMTES
    • 17 de març de 2026
    DRETS SOCIALS I LINGÜÍSTICS, EL PAÍS I ELS PAÏSOS
    0 comentaris

    MÉS TORPEDES AL CATALÀ

    El govern a l’ombra  dels feixistes de les Illes Balears i Pitiüses ja ha  introduït el seu odi a la nostra llengua a l’escola pública: a partir d’ara hi podrà haver mestres fent escola sense saber català. Altrament, per a altres àmbits i graus laborals s’ha anul·lat el requisit de coneixement de la llengua catalana i en altres s’imposa una moratòria en l’exigència del seu coneixement. I el govern titella de Prohens, encantat de la vida. El garant del compliment de la Llei de Normalització Lingüística, torpedinant-la.

    El proper 29 d’abril la Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears farà 40 anys i encara espera la seva plena aplicació. El seu article 4 diu exactament que “Els poders públics han d’adoptar les mesures necessàries per a fer efectius la promoció, el coneixement i l’ús normal de la llengua catalana”. El Govern de Prohens controlat i tutelat pel partit dels feixistes fa exactament el contrari: degrada, atia la ignorància i arracona la llengua pròpia de l’arxipèag. I ho fa de gust, no ens enganyem ni ens deixem endur per la beateria d’alguns i algunes portaveus tractant-nos de babaus.

    Mica en mica, pas a pas, sense defallir, ens van regionalitzant…

