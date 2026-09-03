Mentir deu ser anterior a la vida donat el seu imperi inconquerible. Això de “Fer cientment, voluntàriament, una asserció contrària a la veritat” és molt llaminer, tant que si hom n’abusa, hi queda enganxat. De fet, ara mateix, la mentida s’ha elevat als altars de les xarxes socials i, a través de les notícies falses o enganyoses (fakes new sona bé però connota estranyesa), fa matx; tant que és ben vista i recomanable. I és que llevat de certs casos i en l’àmbit judicial, mentir no és delicte.
El refranyer no s’allibera del dilema de si el que diu és cert o no, encara que proclami que «no hi ha refrany que menti». «Paraula de rei no pot mentir», sense anar més lluny, no signifiqui que els reis no menteixin. «Qui menteix, se’n penedeix» diria que no: hi ha moltíssims mentiders que han tengut moltíssim de poder que mai s’han empenedit d’haver dit mentides ni ho faran mai. «Si vols mentir, parla del temps», no està gens malament i no ha perdut vigència en època de canvi climàtic. «Qui molt xerra, molt ment» és molt atrevit encara que tingui molta raó i en canvi «qui sempre ment, mai m’enganya» hauríem de posar-ho en quarantena.
Dels refranys, però, el que més m’ha captivat és de Felanitx, segons el Diccionari Català-Valencià-Balear, i és “ Tenir edat de mentir”, això vol dir tenir prou anys per a saber resoldre les dificultats per pròpia iniciativa.
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