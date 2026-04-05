De les vuit mil passes recomanades per l’aplicació del telèfon mòbil n’ha fetes set mil set-centes cinquanta-set i no pensa completar-les, que avui és Pasqua, dia d’indulgències, per a ell. Entrant a la dutxa comencen a repicar les campanes, senyal que la processó de l’Encontre ha arribat al punt culminant, quan es troben mare i fill ressuscitat i la mare pega tres botets d’alegria. Quants anys té, aquesta processó? I a què treu, aquesta pensada?
L’aigua ben calenta el tempera i sota el raig hi està molta d’estona en actitud meditativa. S’afanya en no pensar en res, però a cada esforç per buidar la ment emergeixen imatges i pensaments sense cap control, com el dia que s’adonà que era mortal, que algun dia moriria. Fins llavors no hi havia caigut, en la mort, que era cosa de vells. Tenia tretze anys i set dies, amb el cadàver de sa mare davant, que estranyament morí de cop, una mort sobtada, digué el metge. I ell, sobtadament, va veure clar que podia morir en qualsevol moment. L’estremiment que sentí li durà dies i el que més mal li feia era no poder explicar-ho a ningú. Tanmateix no sabria com dir-ho.
Davant el mirall cobert de baf, mentre s’eixuga i notant l’aspror de la tovallola per negar-se a posar suavitzant a la rentadora, difós en el vapor i a l’indret de la cara incomprensiblement hi veu Gustav von Aschenbach, el personatge de Thomas Mann passat per Luchino Visconti i Mahler que es plany que la realitat ens distreu i ens degrada, i que ens posa totes les dificultats per crear bellesa. O no és així?
Vestit i clenxinat, s’adona que, abans d’anar a dinar de frit de Pasqua i panades amb els seus, té temps de tornar a escoltar i a sentir com si fos a Venècia i fent un refresc amb Tadzio l’adagietto de la simfonia número cinc de Mahler.
