fet ben endins de la meva

impenetrable matèria

fosca on, desossat, no hi puc

entrar per indesitjable

amb la putrefacció

de ma carn impietosa

i trita la consciència

en dictaria escriptures

entra-hi i si hi trobes fang

modela’n una figura

que em representi i infon-li

l’alè que em mineralitzi