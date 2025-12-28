marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

    • 28 de desembre de 2025
    DIETARI
    0 comentaris

    MAR IRADA

    Les ones embravides martellegen esculls i roques fent córrer els rocs i les pedres per crear la remor que apaga els colors i fa esclatar tots els grisos. Un brogit que converteix l’aigua de mar en escuma i li fa creure que és au i pot volar, i vola; i juga a ser pluja i es precipita com la roina. La fressa pren fortament qui contempla la mar revoltada i pressent el seu ventre irat que deixa a la costa batuda signes de la nostra arrogància i el menyspreu amb què la tractam.

    Ens crida, la mar en rebel·lia, per fer-nos veure que, malgrat tot, ens domina, que és absurd intentar dominar-la; que estam sotmesos a les lleis de la natura i que voler exercir en els altres qualsevol succedani malforjat d’aquest domini és un crim de lesa humanitat.

    La mar feta martell ens pren el pensament i no deixa que desviem l’atenció de la seva força aclaparadora. I davant aquest poder absolut no voldríem ser altra cosa que una boia per poder calibrar tant la fecunditat de qui ens infongué la vida com la destrossa que hem fet de la terra que ens acollí.

