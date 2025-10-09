MANIFEST 9 D’OCTUBRE

Enguany la commemoració del 9 d’Octubre té un caràcter excepcional, a uns pocs dies de l’aniversari de la DANA del 29 d’octubre de 2024. Durant aquest any, en què ens hem manifestat puntualment cada mes per denunciar la mala gestió d’aquesta desgràcia, hem hagut de veure, també, nombrosos actes d’exclusió, de minorització lingüística. Som a pocs mesos de la consulta lingüística amb l’anomenada llei de “llibertat educativa”. A pocs mesos de retallades importants en els pressupostos de la Generalitat valenciana per a la cultura, la llengua i les associacions i les institucions que les representen. A pocs mesos de l’aprovació de l’Ajuntament d’Alacant de la declaració institucional perquè es considere zona de predomini lingüístic castellà. A molt poc temps de la proposta en l’Ajuntament de València del canvi d’accent en el nom de la ciutat, i més…. Sense cap dubte, tenim raons ben fonamentades per a clamar en contra de les polítiques de l’actual govern de la Generalitat Valenciana.
La DANA, una catàstrofe agreujada per polítiques negacionistes del canvi climàtic i per una gestió criminal. Un any després, Carlos Mazón continua mentint als valencians i valencianes i amagant informació, i el seu Govern culpabilitza els tècnics i evita assumir responsabilitats per les 231 morts evitables amb un avís a temps. Exigim respecte per a les víctimes i els seus familiars, i per a les associacions que els representen. Exigim respecte per a les desenes de milers de valencians i valencianes que van estar en perill de mort, que han perdut la casa o els béns, que han patit lesions i situacions dramàtiques que no podran oblidar.
Exigim que assumisquen responsabilitats els membres de l’actual govern de la Generalitat, que ha desmantellat els serveis d’emergències; que degrada els serveis públics amb la intenció de privatitzar-los; que va abandonar els valencians i valencianes abans, durant i després de la catàstrofe, deixant desenes de milers de persones sense assistència, sense serveis, sense ascensor, sense transport públic, sense col·legi ni centre de salut durant mesos.
El 26 de juny es va aprovar al consistori d’Alacant una declaració institucional per a excloure la ciutat de la zona de predomini lingüístic valencià, a la qual pertany històricament, una iniciativa que implica l’exclusió lingüística d’una part de la població i que menysté la llengua pròpia de la ciutat. Alacant és la segona ciutat més gran del territori valencià, un referent per a totes les comarques pròximes, en moltes de les quals predomina l’ús del valencià; ha respost a la consulta lingüística que va promoure en febrer el conseller Rovira amb una clara manifestació de la valencianitat de la ciutadania. No té cap justificació voler privar d’una riquesa cultural i d’un signe d’identitat propi i que, a més, la identifica en el conjunt de poblacions que l’envolten i de les quals ara mateix és cap provincial.
Aquesta actitud de minorització i d’exclusió lingüística es correspon amb els sistemàtics atacs a la llengua i les institucions que s’hi relacionen des del govern de la Generalitat; la proposta del canvi del nom de la ciutat de València, l’eliminació de subvencions a l’AVL, l’òrgan màxim amb responsabilitat de legislació sobre la llengua, com també els nombrosos atacs i l’eliminació de subvencions a persones i organitzacions vinculades amb la llengua i la cultura.
Fa un any que la majoria de la societat valenciana exigeix la dimissió de Carlos Mazón. Fa un any que no pot trepitjar el carrer perquè el seu propi poble no el vol veure. Ja n’hi ha prou! Mazón dimissió! El poble valencià no es mereix aquesta vergonya. No es mereix un govern que no el protegeix, que no es preocupa pel seu benestar, que persegueix la seua cultura i la seua llengua, el valencià, i que vol tornar a convertir la ràdio i televisió públiques en un òrgan de propaganda cada vegada menys valencià i més degradat.
La presidència de la Generalitat Valenciana, en mans del partit popular, amb el suport de vox, està buidant de contingut les competències de l’autogovern. Darrere de tot això està la proposta de desmantellar l’estat de les autonomies i reforçar la centralització de l’estat espanyol.
Necessitem un govern que respecte la nostra cultura, que ens protegisca, que impulse una Agenda Verda que incloga polítiques d’adaptació als efectes del canvi climàtic i de descarbonització; que dignifique els serveis públics, que garantisca l’accés a l’habitatge amb habitatge social i control de pisos turístics i preus de lloguer; que impulse la recuperació de la indústria i un model d’ocupació de qualitat, que defense els nostres llauradors i llauradores; que plante cara a la violència de gènere i garantisca els drets de les persones LGTBI+; que no criminalitze una immigració necessària i inevitable, i que treballe per una societat justa, inclusiva i democràtica.
Cal un canvi, i cal exigir als governs valencià i espanyol el finançament just, la fi de l’espoli fiscal i la condonació del deute il·legítim que necessita el País Valencià per a poder fer possibles les polítiques del canvi.
Un any després de la DANA, la majoria de la societat valenciana vol un canvi, que passa per la dimissió de Mazón i per polítiques positives que pensen en el poble valencià i no en interessos electorals ni en la submissió a l’extrema dreta. I les associacions, els sindicats i els partits que formem la Comissió 9 d’Octubre tenim la decidida voluntat de defensar els drets del poble valencià contra el govern de la vergonya.
Visca el País Valencià!
Comissió 9 d’Octubre
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!