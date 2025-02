MALLORQUINS A L’”ÂGE D’OR”

Seria bo saber per què Luís Buñuel, a la seva pel·lícula “L’âge d’or”, de 1930, tracta de “mallorquins” als aristòcrates, o a la classe alta dominant que hi apareix, la més despietadament atacada pel director aragonès. En aquest sentit, l’arribada dels “mallorquins” a una terra erma que es reparteixen com si fos un verger és demolidora. Per a molts pot ser un detall sense significació ni importància; la part innocent d’un dels gags que escrivia Buñuel i que després incorporava a les seves pel·lícules. En el director de “L’âge d’or”, però, no hi ha res d’innocent, ans al contrari, el detall més ínfim té un significat específic. I tanmateix no deixa de sorprendre que fa gairebé 100 anys, el nostre gentilici representàs la part més fosca d’aquesta pel·lícula, la primera plenament surrealista. Luís Buñuel, degué conèixer a París, on residia mentre escrivia el guió de la pel·lícula, qualque mallorquí d’antiga soca que l’inspiràs per retratar els de la seva nissaga? Per això, per mer surrealisme, ara que s’atansen temps d’autòcrates i autarquies, aquest detall buñuelesc podria servir de reclam en la promoció turística de l’illa duta a terme amb tot luxe de mitjans pel Consell de Mallorca.