marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

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    • 17 de juliol de 2026
    EL PAÍS I ELS PAÏSOS
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    MALLORCA ENGRILLONADA

    Els grillons de na Maria i n’Aina, les dues activistes de Santa Maria detingudes per la Guàrdia Civil talment com si fossin terroristes, demostren clarament -per si encara n’hi havia que no ho sabien- que els moviments en defensa de Mallorca (des de qualsevol àmbit: social, lingüisticocultural o ecològic) estan criminalitzats. Així, exigir menys turisme per poder viure a plaer, és equiparable a un delicte; i qui es mobilitzi i actuï perquè se’n prengui consciència, un delinqüent. Contra la força que ha decretat aquesta demonització criminal només tenim el nostre poder de mobilització, l’única resposta que l’atemoreix. Per tant, el proper diumenge dia 26, hem de ser tots a la manifestació “Mallorca al límit”.

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