marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

    • 3 de gener de 2026
    DIETARI
    MALEÏTS

    Maleïts siguin els addictes a la guerra i, sobretot, els seus Grans Senyors. Maleïts siguin els qui ens volen bàrbars, humans sense condició, automatismes en les seves mans, meres excrescències del món fet a la mida de la seva malvestat i dominat per ells i els seus antulls imperialment sanguinolents. Maleïts siguin els qui ens volen esclaus sotmesos a la seva bogeria. Maleïts els qui ens retornen al galop als horrors i errors del passat humanament devastat. Maleïts els qui m’obliguen a escriure a l’atropellada i amb indignació; sense poder reparar en l’expressió precisa ni donar curs adequat a la ràbia extrema que em provoquen. Maleïts! Maleïts!

