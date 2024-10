MALEÏDES GUERRES!

Sentint com un escarràs benigne la quietud i la transcendència que encomana un panorama en ple capvespre, talment com un concert de blancs, blaus, ocres i verds, travessat per un tren elèctric de fusta que no té pressa i que vessa bellesa incontinentment, aquest panorama, s’entenen millor la seva -i nostra- fragilitat, es veuen amb tota claror els fils magres que el mantenen esplendorós i l’altíssima capacitat de l’home de convertir-lo en runa i pols en una clucada d’ulls.

Fendint com una au l’aire que encalma l’indret, tanmateix no pots espantar les imatges de les guerres àmpliament difoses, dels cossos destrossats, dels líders d’uns i altres curulls d’odi jurant més sang, més destrucció; més mort. I tornes a dir-te que la guerra té senyors, contràriament a la pau que sols té mans a l’aire; que la guerra ha estat tractada d’art, contràriament a la pau que no passa de ser un desig de ments naïfs forassenyades. Tampoc no té camps, la pau, com en té la guerra; ni estrategs; ni lleves obligatòries; ni condecoracions. La guerra és un negoci que deixa beneficis econòmics estratosfèrics i la pau, com a molt, por arribar a ser negociable sempre a la baixa, clar. En no tenir armes, la pau, no cotitza a cap borsa i sempre ha d’anar a remolc de la guerra. I així ens va. I així no ens va ni ens ve.