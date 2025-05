L’OBSERVADOR INCANSABLE

Té set anys i ja ho capta tot al vol i, per això, sap llustrar i fer anar on vol la ironia, els gestos i les paraules precises. De l’observació atenta de tot el que s’esdevé i de la detecció immediata de la densitat de cada instant, n’extreu els nutrients que li calen per acarar-se al temps -que sempre agreix- i a l’espai -transformador de casta- amb totes les garanties d’èxit. És sorprenent, pels set anys que té, com es fa tot d’una amb el ritme que marca l’esdevenir, s’hi adequa i a partir d’ell desplega la seva creativitat que no deixa cap art de banda. És un veritable mestre en trobar el bessó de qualsevol mena de qüestió, en extractar discursos i peroracions, en separar el gra de la palla, habilitat adquirida i millorada amb la lectura. Sap bé el valor dels llibres i el que s’amaga entre els espais de les paraules; i que en els llibres hi té amics amb els que hi pot confiar. Observant el meu preceptor menor no som a temps a prendre notes.