L’OBJECTIU DE LA PAPANOVIA

Apoteosi del xiscle, zenit de l’automatisme,

cervells enganxats al palpís del dit gros

de la mà menga

que escriu sense aturall i amb coneixement,

sobretot de causa:

la dels derrotats,

dels acervellats pel temps en tragèdia.

Per a ells no hi ha asil ni refugi. Ni antígens.

Per a ells són fets els úters de la misèria,

les matrius del plany.

I cap llei no els empara la queixa perquè ells,

els dalits de la globalització i el pauperisme,

tenen el deure de patir,

com els de les mansions d’or

el dret de la cera del Corpus.

Els desterrats del llogaret global

han de ser continents del patiment,

contenidors de danys,

pous negres de llàgrimes verdes,

com l’esperança de morir udolant

com els llops quan van eixits.

I eixida va la veu de l’aborigen que vol dir

ben dit i a lloure,

sense retranques, sense retop,

a via fora, sense murades,

a mil per l’autopista de la veritat,

a la velocitat de la llum

per la galàxia del sotmetiment,

del colonialisme i de les manilles.

En el benentès que els grillons més segurs

són els que elabora la sordesa.

Sords o sense voler sentir-hi,

el mal i els perjudicis fan matx:

entren com les papanovies, com si res,

sense fer soroll i es cruspeixen el martell de l’oïda.