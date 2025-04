LLOMPARTEJANT

En aquest “Any Llompart” es tracta de llompartejar el compromís contret amb aquesta terra nostra que no acaba de voler ser qui és.

Llompartejar també vol dir acudir a la seva obra poètica on hi trobam les claus que obren tots els seus cofres.

Dir aquest sonet en el que Llompart s’autoretrata pot ser la primera passa:

Ciutadà sóc de dúctil territori,

habitant de llampat vilatge esmús;

viuen en mi morts sense nom, desori

d’obacs penons, fantasmes de pertús.

Irat i orat, sermonador il·lús,

escric de foc el nom amb pega i vori:

tauler d’escacs on prenen possessori

neguits, afanys, amb clamoreig ferrús.

Sóc verm damnat, humiliat, darrera

onada ardent en mar de llim i fang,

crit en la nit, desesperada espera,

i em faig envant, enllà de negre i blanc,

ànima endins enarborant bandera:

damunt el groc ditades d’aspra sang.