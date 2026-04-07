“LLOBACARDA”, PANORAMA AMB SALVADOR GALMÉS

Enguany que es commemora -i no amb la intensitat que es mereixen- els 150 anys del naixement de Salvador Galmés i el 75è aniversari de la seva mort, és un bon moment per retornar o atansar-se per primer cop a la lectura de la novel·la Llobacarda. Confessions d’un capellà terrol, de Jaume Santandreu, tot un reconeixement a la Mallorca resistent dins l’aclaparadora misèria de la postguerra. I, més encara, de la Mallorca rural, de la foravilera. És un homenatge -hom diria que franciscà i tot- a l’àmbit de l’arrel, de la terra, de l’origen, de la pàtria i de la màtria.
És un tribut a una víctima més de les traces més rapinyaires i sangonoses de l’ésser humà; a un home en destret, en el límit de la resistència física, mental i moral. En aquesta avinentesa la víctima enaltida és mossèn Martí Rosselló Bauçà, que va néixer a sant Llorenç des Cardassar el 23 de juny de 1903 i hi morí el 19 de gener de 1978.
El bessó de la novel·la és la falsa acusació a mossèn Rosselló de sol·licitació de favors sexuals en el confessionari, la més blasmant imputació que es pot fer a un capellà. A partir d’aquesta infàmia, es descabdella la confessió que de tot plegat escriu el mossèn al seu confés, un agònic Salvador Galmés. És així com la novel·la esdevé una capbussada fonda, precisa a l’Església de Mallorca a cavall entre els deixants del tridentisme més obscur als trets aurorals del Vaticà II. A través de Llobacarda ens aproparem a les intrigues de palau, al ball d’enveges i ires capellanesques que tant han marcat la nostra història recent.
En aquest sentit, cal valorar el pròleg de Pere Fullana, que emmarca el temps i el tempo de l’Església de Mallorca durant els anys en què transcorre la narració. Diu:
“Llobacarda. Confessions d’un capellà terrol és una obra que ens obre la porta a la història i ens convida a conèixer detalls substanciosos del passat de l’Església de Mallorca. […] Cronològicament la narració transcorr entre el final del vuit-cents i l’inici del darrer terç del segle XX, perquè la vida s’escola entre dues biografies paral·leles, la de mossèn Salvador Galmés (Sant Llorenç des Cardassar 1876-1951) i la de mossèn Martí Rosselló Bauzà (Sant Llorenç des Cardassar 1903-1978), ambdós llorencins, però amb dues trajectòries força diferents i complementàries, la vida dels quals ens pot servir, en conjunt, com a brúixola per explicar la planimetria històrica d’aquesta època”.
