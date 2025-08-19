Encara no eren les set del matí quan llegia a l’horòscop del diari que els del seu signe, avui, quant a l’amor, un detall simple acabaria sent profundament significatiu; quant a la feina, que la intuïció ompliria els buits que deixaria la lògica i quant a la salut que procuràs escoltar el seu cos abans d’exigir-li esforços excessius.
Es comença a cloure el capvespre i s’adona que, més enllà de la flaire poètica de l’horoscopeter o horoscopetera a l’hora de redactar els presagis, no n’ha quedat res, de la previsió. És molt del detalls, ell, tant que assíduament l’atenció que presta a les precisions li impedeix no sols veure el bosc, sinó la panoràmica de l’alenada fonda i la ullada d’àliga.
I avui, precisament, cap detall no ha estat significativament profund, llevat de la taca de tomàtiga a la camisa beix que estrenava durant el dinar i que ha fet arcar d’enuig les celles de la seva estimada. Tot d’una ha mullat un caire del torcaboques en el tassó d’aigua i ha fregat nerviosament la llàntia en un intent desesperat de minimitzar la desfeta però sols ha aconseguit que la seva aimia el reprengués amb certa duresa.
Quant al paper de la intuïció sobre la feblesa de la lògica, res a dir; no ho acaba d’entendre. Reconeix que el seu instint d’ensumada, allò més semblant a la intuïció, és tant elemental i mer que no pesa, que es deixa posseir per una imaginació més tronada que alliçonadora. I quant al seu cos i els seus esforços excessius, avui ha superat de poc les vuit mil passes, un registre paupèrrim que, això sí, demostra el poc cas que fa al seu propi cos. Per aquest cap, l’àugur amb vel·leïtats poètiques l’ha mig encertada.
I què és de gratificant el pes imperceptible de la lleugeresa!
