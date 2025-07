LLEGINT PÒSITS

Qui es beu el cafè primer del dia sent clar el reclam incert de l’ocellada, el vol interessat de les abelles al voltant del llimoner, la dolça vellesa fruitosa de les seves dues clívies i la bellesa arrogant de les quatre flors de l’orquídia a qui costà déu i ajut sortir del llanguiment que precedeix la mort. Beu a glops gairebé imperceptibles i s’adona de la calma sense escates ni retranques que li procura l’estança que habita, deu passes quadrades mal comprades, esdevingudes espai llegit i escrit, l’indret on es cuina la paraula i el desig de sols tenir desig, la voluntat de desparasitar-se, la dèria de no escriure res en majúscules per ser arrogants. Observa el cafè que li queda encara dins la xicra i hi veu l’ai al cor de qui pateix de veritat o s’ho imagina per fer patir els altres, el genocidi de Gaza, l’anell d’or insultant del Papa, la litúrgia de la buidor, el silenci de la dretura, el crit d’una balena ferida, la pel·lícula que fa una eternitat que voldria fer i que no farà mai, la pressa per desar la peresa, les incògnites que mai no es desvelen, el desvetllament per no cridar mai ni que sigui l’atenció, l’avenç per la dreta del feixisme, el càstig que mai no deixa al català ni a qui el parla, les bestieses que es volen fer passar per veritats absolutes. I observant el pòsit que corona el fons de la xicra, hi veu el lament, l’AI, de la intel·ligència artificial.