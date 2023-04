LLEGENDES, TESTIMONIS, CAMINS DE VIDA

No solem mirar molt prim a l’hora de crear faules i llegendes per tal d’intentar fer combregar l’altre amb les nostres rodes de molí. Hi vaig tornar a pensar ahir horabaixa quan vaig veure que davall la vidriera de l’entrada m’havien deixat un prospecte dels Testimonis de Jehovà convidant-me a un seguit de celebracions. Segurament tocaren el timbre mentre jo era al corral, no el vaig sentir i així em vaig alliberar d’haver-los de despatxar a les bones, és clar, que mai no hem de perdre la compostura. Me carreguen molt, aquests apòstols de mil-i-una fe perfectament preparats per fer-se pesats, tant o més que els i les agents d’operadores telefòniques, d’assegurances o de qualsevol altre camp del comerç.

A les portes de la Setmana Santa, els Testimonis, en el prospecte, em conviden a pensar com em pot canviar la vida el sacrifici de Jesús i, alhora, em proposen que miri el futur sense por, cosa que sols puc fer si som amic de Déu. Suposen els “queovassos” –com els deia la meva padrina- que la meva vida porta un rumb pot edificable i que el futur m’esporugueix.

Tanmateix, però, d’aquest prospecte imprès a Alemanya amb un castellà prou deficient (“sigan haciendo esto en memòria de mi”, Lucas 22:19) em sorprèn que porti un codi QR que remet al lloc web de la seva església, senyal que no dejecten les noves vies de comunicació, i que em convidin a dues reunions gratuïtes. Vol dir això que la resta de reunions són de pagament? O que, a més de fer-me amic de Déu per portar una vida adreta i de poder mirar el futur sense por acceptant el sacrifici de Jesús, també he de passar per caixa?

Un dels consells que no fa cap eternitat ens donaven els savis de totes les tribus era que per la vida s’hi havia d’anar amb el cap alt i el cor net, una proposta molt exigent que no incorporava ni cap faula ni cap llegenda, ni, molt menys, passar per caixa.