Damunt la badia,
una pinzellada
de claror somorta,
quatre dits de front
al dia en declivi
que imposa el silenci
a abelles i trens.
Sobre el traç de llum,
un tapis de núvols
que amenaça amb plom
l’imperi del cel.
El vent no penetra
en aquesta placa
de niguls compacta
que es mou de manera
inapreciable.
L’aire amb saladina
basqueja un fasser
i hom constata que és
tot un privilegi
contemplar la dansa
des de certa altura.
La gavina repta
el vent i per un
moment, davant tanta
traça i esveltesa,
ningú li retreu
la vulgaritat
a l’hora d’omplir-se
ni la grolleria
amb què toca terra.
