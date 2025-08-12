marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

  • NOMS I EMPREMTES
    • 12 d'agost de 2025
    DIAVERS
    0 comentaris

    LLAMP

    Damunt la badia,
    una pinzellada
    de claror somorta,
    quatre dits de front
    al dia en declivi
    que imposa el silenci
    a abelles i trens.
    Sobre el traç de llum,
    un tapis de núvols
    que amenaça amb plom
    l’imperi del cel.
    El vent no penetra
    en aquesta placa
    de niguls compacta
    que es mou de manera
    inapreciable.
    L’aire amb saladina
    basqueja un fasser
    i hom constata que és
    tot un privilegi
    contemplar la dansa
    des de certa altura.
    La gavina repta
    el vent i per un
    moment, davant tanta
    traça i esveltesa,
    ningú li retreu
    la vulgaritat
    a l’hora d’omplir-se
    ni la grolleria
    amb què toca terra.

