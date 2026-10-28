LLADRE, EL CÒMIC

El meu preceptor menor -a cinc dies de fer els 9 anys- avui, acabat d’aixecar-se del llit per prendre la llet i anar a escola, m’ha demanat tot seriós, cosa estranya en ell per la qual cosa m’ha inquietat, si coneixia qualque editorial que publiqui còmics fets per infants o joves. Alleugerit li he dit que coneixia algú que em podia posar en contacte amb alguna, però que desconeixia si n’hi havia cap amb preferència per a obres fetes per criatures menudes o crescudes.
Tot intrigat li he demanat perquè m’ho demanava i m’ha dit que n’està fent un, de còmic, que ha titulat “Lladre”. M’agrada el títol, així, sense article, li he dit, i m’ha mostrat les onze pàgines que ha fet fins ara. No està acabat, m’adverteix, i en haver-lo acabat l’hauré de corregir i millorar els dibuixos, però què et pareix?
El començament no pot ser més sorprenent i compromès literàriament:
“Hola, em dic Jon, tinc 25 anys. Jo em dedic a robar. La meva família sempre ha robat, però tota, i quan dic tota és tota. Des de ben petit m’ha agradat”.
En Jon, que òbviament ha passat per la presó i s’ha acarat moltes vegades amb la policia, sembla no fer altra cosa que robar, ja siguin doblers atracant un banc, fent-se seu a la força el paraigua d’un vianant o un joc de maquillatge en una botiga. Ara mateix, en el còmic inacabat, en Jon, fugint del robatori del paraigua, és atropellat per un cotxe -fet amb el qual no hi comptava, diu- i algú ha cridat al 322 -en lloc de l’112, m’adverteix oportunament el preceptor- perquè hi vagi una ambulància.
Ha de seguir, evidentment; encara li queden moltes aventures per contar, al lladre Jon, però el preceptor encara no sap com acabarà. I jo ja en fris: promet molt més que la darrera novel·la que he llegit, el títol de la qual vull oblidar.
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