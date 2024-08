L’INFANT CONTRARI AL MEDI AQUÀTIC

Voltava els set anys i manifestava una fragilitat corprenedora que tanmateix no venia d’enlloc ni anava més enllà de la seva figura entendridora. Cabells curts, moviments estudiats per no penedir-se de fer cap pas en fals, posat malaltissament tímid, silent com el perdó que dubta. Els seus companys d’escola d’estiu xalen a la piscina; ell es manté prudentment a unes passes de l’aigua deixant clar que el mitjà aquàtic no és per ell, contenint la mirada que defugia ser expansiva per no atabalar-se. Tot ell indicava que no era a la piscina en el punt més alt de la calor bofegadora, que més aviat enyorava els seus espais on pot ser qui és sense donar cap explicació a ningú aliè a les seves somniades.

Era l’únic del grup que no es banyava i un monitor, molt amablement, des de dins la piscina, el crida. Ell, confiat, hi va perquè respecta l’autoritat per no inquietar-se ni cridar la por, que sempre amenaça. El monitor li demana una mà, que ell li dona amb una confiança cega. El monitor l’estira fort cap a l’aigua. Ell, com pot, movent-se esburbadament aconsegueix treure el cap de l’aigua després de fer-ne un glop massa poderós que l’obliga a estossegar. Cap dels seus companys no li fa cas; cap dels monitors, que el miren amb un somriure criminal, l’ajuden a arribar a l’escala, a la que s’hi atansa amb molta dificultat i ha caigut a metre i poc.

En tornar a tocar terra el primer que fa és col·locar-se les ulleres de vista, que li han quedat a la biorxa. Hi ha companys que, mirant-lo, riuen a plaer. Els monitors no els reprenen. Tremolant d’angoixa va cap on hi té la motxilla d’on en treu una tovallola petita, blanca, no de platja. Es lleva les ulleres, que deixa en el cap d’una gandula, i s’eixuga atropelladament. Amb la cara encara banyada, ningú no és capaç de distingir-hi les llàgrimes que no es volen exposar a ningú, a la ignorància que l’exclou. Sense netejar-se les ulleres se les torna a posar i retorna al seu posat fràgil i al seu silenci que no és capaç d’aixecar murades ni trencar cares.